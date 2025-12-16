お笑いコンビ、コットンが15日、文化放送「アインシュタイン・山崎紘菜Heat＆Heart」（21日午後4時）の公開収録にゲスト出演した。元ミスター慶応で広島ホームテレビアナウンサーだったツッコミの西村真二（41）と元営業マンのボケのきょん（38）は、2011年（平23）にNSC東京校に入学してコンビ結成。12年にラフレクランの芸名でプロデビュー。21年（令3）にコットンに改名した。西村は22年、きょんは今年7月に結婚を発表した。