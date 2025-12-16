TENTIALは12月10日、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから最新作「BAKUNE メリノウール」(3万7,840円)発売した。「BAKUNE メリノウール」(3万7840円)同商品は、新素材として吸湿性、放湿性、消臭性に優れたメリノウールを使用した上下セット。寒さ対策として暖房や厚手の布団を利用する冬の睡眠時は、布団の中が蒸れて不快感から中途覚醒をしたり、汗をかいて寝冷えをしたりといったような問題も発生する。この睡眠時の「蒸れ」