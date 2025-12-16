本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、ざくっと食感を楽しめるシュークリームや2種類のクリームを詰めたパイなど、冬らしい濃厚スイーツが発売されています。2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日〜12月22日)「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)価格 : 259円販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県チョコクリームを