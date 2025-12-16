お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#341が14日に放送。#341では、芸人でさえ面白くできないデリケートな話“柔らかい部分”を、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送した。【写真】「マジ仲悪い」ってマジ!?暴露された売れっ子コンビピン芸人・お見送り