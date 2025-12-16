映画『スタンド・バイ・ミー』（1986）や『プリンセス・ブライド・ストーリー』（1987）などで知られるロブ・ライナー監督が、現地時間12月14日、米ロサンゼルス・ブレントウッドの自宅で、妻ミシェル・シンガーさんとともに死亡しているのが発見された。78歳だった。米Peopleによると殺人事件とみられ、32歳の次男ニックが殺人容疑で拘束された。【写真】ロブ・ライナー監督作、青春映画の金字塔『スタンド・バイ・ミー』フォ