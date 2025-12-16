[Alexandros]が12月13日および14日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて＜[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY ’25＞を開催した。両日各8,000人、2日間計16,000人を動員した同2DAYS公演より2日目12月14日のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆◆◆[Alexandros]のファン感謝祭的なライブ＜VIP PARTY＞。これまで日本武道館やZOZOマリンスタジアムなどさまざまな場所で開催されてきたが、＜[Alexandros] 15th