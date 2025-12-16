本日12月16日正午より、縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、オリジナルドラマ『月給300万円の契約結婚』の見放題配信が開始された。【写真】森山未唯、両腕に“無数の手形”がびっしり「痛々しさと怖さがありますね」契約結婚からスタートした男女の恋模様と障害として立ちはだかる人たちへの大逆転劇を描く本作。主人公は親が残した借金1億円を背負い、人生の崖っぷちに立たされた真美。真美は高額