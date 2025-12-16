【モデルプレス＝2025/12/16】乃木坂46の奥田いろはが12月14日、自身のInstagramを更新。冬の外出スタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】20歳乃木坂46「すごいメンバー」同期2人との遭遇ショット◆奥田いろは、偶然の出会いに驚き奥田は「今年はいろんなクリスマスマーケットに行ってみたいのです」とつづり、写真を投稿。ボリュームのあるターコイズブルーのマフラーに、ミニ丈のボトムスからは美しく伸びる脚が際立つ