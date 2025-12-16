阪神は１６日、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は２４。米マイナー通算６１８試合の出場で打率２割５分４厘、８５本塁打、３２２打点。ディベイニーは球団を通じて「タイガースという歴史のある球団でプレーする機会を与えていただき、関係者の皆さまには大変感謝しております。安定したプレーで信頼を得て、勝利を積み重ね、最終的な目標であるチームの優勝