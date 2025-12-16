米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天の前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルで入団会見を行った。日本球界への復帰は１１年ぶり。背番号は１８に決まった。黒いスーツ姿で登場した前田。まずは「皆さん本日は入団会見にお越しいただきありがとうございます。来シーズンより、東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーさせていただきます。前田健太です」などとあいさつ。楽天で背番号「１８」をつけるのは、渡