◆女子プロゴルフＫＤＤＩＬＡＤＹＧＯＣＵＰ（１５日、千葉・成田ヒルズＣＣ）国内女子ツアー通算１４勝の有村智恵と同２勝の原江里菜が発起人となって、４年目を迎えたツアー外競技の今季最終戦が無観客で開催された。結婚や出産などを経験した３０代以上の選手が中心で行われる大会の今季第４戦。今回は２人１組のペアマッチによる１８ホール変則ストロークプレー。１５組３０人が出場し、前半９ホールを「スクラ