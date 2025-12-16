フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、12月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。なりたい“もう一人の自分”について語った。この日、どんな“もう一人の自分”になりたいかを聞かれた井上アナは「もう数え切れないほど言ってますけど…」と前置きした上で「私、インドアなので、1日でも休みがあったら旅に出る人いるじゃないですか。そうなりたいです。楽しそう」とコメントする。これに鈴木唯ア