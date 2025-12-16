ストレイテナーがワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞を開催した。東西2ヵ所3公演のスケールで行われた同公演は、11月22日に9年ぶりのNHK大阪ホール、12月9日および10日に5年ぶりの東京・LINE CUBE SHIBUYAで実施されたもの。また、本公演ではホールならではの音響と空間を最大限に活かし、着席でミドルテンポの名曲たちを中心に、じっくり味わうことのできる上質なステージが事前予告されていた。同公演よりファイナル