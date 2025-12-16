英国の王位継承順位17位に当たるルイーズ・ウィンザー王女が、満員列車の床に座って課題に取り組む姿が捉えられた。英日刊紙デイリー・メールは15日（現地時間）、ルイーズ王女（22）が最近、ロンドンからブリストルへ向かうグレート・ウェスタン鉄道の列車内で、床に座って移動する様子を写した写真や映像を公開した。写真では、ルイーズ王女が金髪を一つに束ね、コーヒーを飲みながらノートパソコンでエッセーを書いている様子が