今年10月、分べん機能の廃止が決まった松本市立病院について、予定されている移転新築の基本計画を見直す検討委員会が開かれました。検討委員会は、信州大学医学部附属病院の花岡正幸病院長を委員長とし、県内の医療関係者など6人で構成されています。松本市立病院では、今年4月の医療事故を受けた分べん機能の廃止や医療情勢の変化に伴い、2028年3月を予定していた新病院の開院に向けた建設基本計画を見直すこととしました。15日