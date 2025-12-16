ディズニーストアに、ハワイで人気のクッキーブランド「Honolulu Cookie Company（ホノルル・クッキー・カンパニー）」との共同企画したお菓子が登場！また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりな、食べた後も使えるポーチや瓶に入った見た目にもかわいいお菓子がラインナップされています☆ ディズニーストア「クリスマス・年末年始」お菓子ギフト 発売日：2025年12月16日（火）より順次販売店