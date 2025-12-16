アメリカのトランプ大統領は15日、ウクライナ和平案が合意に近づいているとの認識を示しました。ただ、依然として領土問題をめぐる溝は埋まっていないとみられます。トランプ大統領「これまでで最も（合意に）近いと思う。何ができるか、みてみよう」ドイツでの協議をうけ、トランプ大統領は最も合意に近づいたと述べたほか、メルツ首相もウクライナの安全を保証するアメリカの案について「注目に値する重要な進展だ」と評価しまし