「太田プロライブ月笑２０２５／クライマックスシリーズ」が１５日、都内で開催され、青色１号が２年連続で年間チャンピオンになった。賞金５０万円をゲットし、カミムラは「早急にお金が欲しかったので社長ありがとうございます！」と感謝。１０月に結婚した刈屋そうめんは、「本当にお金がもらえて良かったです。また来年も連覇したい」と意気込み。榎本淳も「ずっと連覇したいなと思っていた。３連覇、４連覇できるように頑