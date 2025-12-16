今田耕司が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、ついに独身男性芸人で結成している「アローン会」の新メンバーを紹介した。今田は「前部長が抜けて。岡村隆史が幸せに抜けて、３人体制でやってましたが、ついに新メンバーが」と会場の居酒屋で最初に座って、新メンバーが加入すると告知した。そこへ会員のチュートリアル・徳井義実とピースの又吉直樹が合流。そして最後にやってきたのが新メンバーの男性ブランコ・平