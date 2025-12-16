楽天のマエケンが誕生した。前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａから、日本球界に復帰した前田健太投手（３７）が１６日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号は「１８」に決まった。会見に臨んだ前田は「すごく楽しみです。久しぶりの日本でのプレーができる。ワクワクしている気持ちが１番」と話し、背番号１８については葛藤した胸の内を明かした。「イーグルスに決まってから１番悩んだところです。１８番をつけ