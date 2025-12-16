北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、滋賀県の三日月大造知事は16日の記者会見で、改めて現行計画の「小浜京都ルート」での着工を求める姿勢を示した。自民党と日本維新の会が15日の整備委員会で「小浜京都ルート」を含む8パターンでの再検討を決めていた。滋賀県を通る「米原ルート」や「湖西ルート」が提示されたことに、三日月氏は「求めてもいないし、望んでもいない」と強調。整備委が沿線自治体にヒアリング