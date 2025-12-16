お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1（34）をイジッた。この日、番組では「テレビの裏方の本音〜2025年 覚醒したと思う芸人ランキング〜」を発表することに。その前に、昨年の同ランキングを振り返ると、6位にすがちゃんがランクインしていて、これに井口は「すがちゃんは絶