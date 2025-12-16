【SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路 3ー2 群馬グリーンウイングス（12月7日・女子第9節）【映像】速すぎて見えないジャブのような超速ハイタッチ女子バレーボールで、リーグナンバーワンのアタッカーが超高速スパイクを決めた。その直後、嬉しさあまってか…仲間とまるでボクシングのジャブのような“超高速ハイタッチ”をかわした。SVリーグは現在、令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会が開催中のため2週間