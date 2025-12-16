実は絵本のキャラクターだった「乗りものニュース」では、2025年11月25日（火）から12月4日（木）にかけて読者アンケートを実施し、好きな交通系ICカードのキャラクターについて意見を募集しました。 【今ではプレミア!?】これが「限定Suica」各種です（画像）アンケートでは、JR東日本のSuicaのペンギンが全体の40％以上を占め、最も票を獲得しました。「卒業」が発表されているペンギンですが、何がそこまで人気なのでしょうか