【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】忙しい日々の中でも、「しっかり洗えて、短時間・省エネで済ませたい」という洗濯家事の願いに応える最新ドラム式洗濯機。数あるモデルの中から選出されたのはこの5台だ！＊＊＊【生活家電部門】洗濯機ドラム式洗濯乾燥機は、縦型と比較して「汚れ落ちがいまひとつ」「乾燥後のシワが気になる」といった不満が多く、導入をためらう人も少なくなかった。しかし、近年では洗浄力や