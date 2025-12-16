先端の色がじわじわと変化して、温度の目安になる機能性カトラリーをセリアで見つけました！熱すぎないかどうかを目で見てパッと判断できて便利です。プラスチック製で軽く、持ち運びやすさもあり、普段のスプーンやフォークと同じ感覚で扱えます。猫舌さんや食事の介助が必要な場面で活躍すること間違いなしです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：サーモスプーン／サーモフォーク価格：各￥110（税込）サイズ