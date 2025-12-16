ダイソーをパトロールしていると、便利そうな収納グッズを発見しました。仕切り付きのプラスチックケースで、靴下やストッキング、アクセサリー類の収納ができるアイテム。1マスが大きい作りなので、フィギュアや手芸で使う資材の整理にももってこいです。また、クローゼットもスッキリできる商品なので、要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くつ下収納ケース価格：￥330（税込）サイズ（約）：24cm×8cm×2