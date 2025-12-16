全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・九段下のスパゲッティ店『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』です。特製醤油が素材の旨みをまとめ上げるシメジ、椎茸、ベーコン、ソーセージ、エビ、アサリ……肉も海鮮もという9種の具材が入ったスパゲッティ。バラつきそうな味わいをひとつにまとめているのがオリジナルの醤油ソースだ。みりんや酒、さらにカツオダシも加えて作