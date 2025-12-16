今月２７日に大阪の花園ラグビー場で開幕する全国高校ラグビー大会に県代表として出場する山形中央高校の監督と選手がきのう（１５日）ＴＵＹを訪れ、花園での活躍を誓いました。 【写真を見る】目標は「花園1勝」山形中央ラグビー部が花園での活躍誓う！ きのう（１５日）山形市のＴＵＹ放送センターを訪れたのは、山形中央高校ラグビー部の小巻孝至監督と、佐竹勇星主将の２人です。 山形中央