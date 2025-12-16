来季もトリコロールを身にまとい、戦う。横浜F・マリノスは12月16日、飯倉大樹、宮市亮、松原健、喜田拓也とJ１百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。キャプテンの喜田ほか、ピッチ内外でチームを支える“重鎮”たちの更新がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。 「マリノスをさらなる高みへ キー坊、よろしくお願いします！」「来年も頼みます！浜の舵取り」「