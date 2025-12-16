3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！言葉のひらめき力がカギ。あなたはこの言葉系脳トレ、何秒でクリアできる？問題：□□しゅう／しょう□□／□□おん□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□しゅうしょう□□□□おん答えを見る↓↓↓↓↓正解：らい正解は「らい」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。らいしゅう（来週）しょうらい（将来）らいおん（ライオン）ど