井上は現役ドラフトでロッテに移籍することが決まった（C）産経新聞社今年も現役ドラフトが12月9日に行われ、12球団の選手が新天地に移籍が決まった。出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指して行われる同制度ではこれまでも細川成也（DeNA→中日）、大竹耕太郎（ソフトバンク→阪神）、水谷瞬（ソフトバンク→日本ハム）など多くの選手が新天地で活躍しているとあって、第4回となった今回の現役ドラフト組にも注目が高