アメリカのトランプ大統領は15日、有罪判決を言い渡された香港の「リンゴ日報」の創業者、黎智英氏の釈放を求めました。（トランプ大統領ON13秒「記者：トランプ大統領、香港で黎智英氏氏が有罪判決を受けたが、見解はA非常に残念だ。習近平国家主席とこの件について話し、釈放を検討するよう要請した」）トランプ大統領は記者団に対し、黎智英氏が有罪判決を受けたことについて「非常に残念だ」と述べるとともに、「高齢で、体調