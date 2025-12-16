2026年1月下旬に中国への返還が発表された双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイを一目見ようと、東京の上野動物園には大勢のファンが訪れている。早瀬結香記者：パンダの返還が発表されてから一夜明け、その姿をひと目見ようと多くのファンが並んでいます。上野動物園で生まれた4歳の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイは2026年1月下旬に中国に返還されることになった。発表から最初の開園日となった上野動物園で