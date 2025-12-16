人口5万人以上の自治体で自己負担額が最も高いのは「茨城県笠間市」国の助成終了によって地域格差が顕著に〜専門医は高齢者の「接種控え」による重症化を懸念〜〜生活者の“健康と生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社（所在地：埼玉県さいたま市）では、2025年度「新型コロナワクチン定期接種（2026年3月31日まで実施。自治体に