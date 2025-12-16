参議院・予算委員会では先ほど、18兆3000億円規模となった今年度の補正予算案の採決がおこなわれ、与党のほか、公明党や国民民主党の賛成多数で可決しました。このあと行われる本会議でも可決される見通しで、物価高への対応など政府の経済対策の裏付けとなる補正予算案が成立する見込みです。補正予算案は高市政権の経済対策の裏付けとなるもので、▼子ども1人への一律2万円給付や、▼電気・ガス料金の冬場の補助、▼地方交付金に