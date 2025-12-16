今年5月、東京・立川市の小学校で教職員に暴行を加えけがをさせた罪などに問われた男2人に対し、東京地裁立川支部は先ほど、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。東京・立川市の飲食店経営者の40代の男と従業員の20代の男は今年5月、立川市立第三小学校で教職員に暴行を加えてけがをさせた罪などに問われています。これまでの裁判で、40代の男は「酒に酔っていてよく覚えていない」、20代の男は「教職員を手で叩いた