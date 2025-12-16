今年、有明海で収穫された乾ノリの初入札会が熊本市で行われました。 【写真を見る】初入札会にずらりと並ぶ乾ノリ 今日から始まった入札会には県内14の出荷組合から去年の1.5倍、3380万枚の一番ノリが出品されました。 入札会には全国から56社のバイヤーなど約250人が参加し、一番ノリの見た目や焙った味などを吟味していました。 今シーズンは猛暑で海水温が下がらなかったため、種付けのタイミングが遅れ、去年