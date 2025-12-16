はじまりは“ガソリンスタンド店員”からの電話 2025年12月6日。熊本市で一人暮らしをする82歳の男性の自宅に、とある電話がかかってきました。 【写真を見る】店員「あなたのクレカで給油されている」→警察官「捜査のためカードをまとめておいて」玄関先ですり替え盗んだか20歳男逮捕熊本 ガソリンスタンドの店員を名乗る男からでした。 「あなた名義のクレジットカードで給油しようとしている人がいました