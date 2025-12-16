東京・赤坂の個室サウナで男女2人が死亡した火事。サウナ室に出入りする扉のドアノブが何らかの原因で完全に外れ、中から扉が開けられない状態だった可能性があることが新たに分かった。15日正午過ぎ、港区赤坂の個室サウナで、サウナ室内の座席や壁が焦げる火事があり、利用していた30代の男女が死亡した。ドアノブが外れ中から開けられず？その後の捜査関係者への取材で、2人が発見された際、サウナ室に出入りする扉のドアノブが