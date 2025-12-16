今年５月に東京都立川市の市立第三小学校に押し入って校長らを殴ってけがを負わせたとして、傷害と公務執行妨害の罪に問われた飲食店経営の被告（４７）と同店従業員の被告（２７）に対し、東京地裁立川支部は１６日、いずれも懲役３年、執行猶予５年（いずれも求刑・懲役３年）の判決を言い渡した。河畑勇裁判官は「学校内を大混乱に陥れ、犯行態様の悪質性は高い」と指摘した。判決によると、２人は５月８日、同校の教室など