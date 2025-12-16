お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんが15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。番組出演時に負ったケガは生死に関わること以外は報告しないと明かした。今回のテーマは「笑いとコンプライアンスを考えるお笑い昔話SP」。クロちゃんは過酷なロケでバラエティー番組を支えてきた。クロちゃんはコンプライアンス遵守の風潮に対し「体を張ることがなくなるとか、これやっちゃ駄目っていうのは