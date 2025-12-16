阪神は16日、キャム・ディベイニー選手の獲得を発表した。背番号は『24』。ディベイニーは球団公式ホームページを通じて「この度、タイガースという歴史のある球団でプレーする機会を与えていただき、関係者の皆様には大変感謝しています。安定したプレーで信頼を得て、勝利を積み重ね、最終的な目標であるチームの優勝に向けて貢献します。多くのファンの皆さんにお会いできることを大変楽しみにしています。球団やファンにつ