【モデルプレス＝2025/12/16】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月14日、自身のInstagramを更新。家族旅行でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「グラスハート」ヒロイン「浴衣似合ってる」家族旅行中のプラベショット◆宮崎優、家族との温泉旅行を公開宮崎は「家族と温泉」とつづり、写真を投稿。浴衣姿で温泉街を歩くプライベートショットを披露している。◆宮崎優の投稿に反響この