LE SSERAFIMが、数々の年末チャートで好成績を収めている。【写真】宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が、12月13日に発表されたSpotifyの「ウィークリートップソング グローバル」(集計期間12月5日〜11日)で103位にランクインした。『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、7週連続でチャートに名を連ね、ロングランヒットを記録している