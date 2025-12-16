【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 「はずるポケットモンスターマスターボール」 Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にハナヤマの「はずる」シリーズ商品が追加された。 「はずる」は大人のパズルとして知られる、はずすパズル。「はずすこと」、「元に戻すこ