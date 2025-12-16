「壱角家」は、2025年12月1日(月)から、期間限定メニューの「背脂味噌壱郎」と「背脂辛味噌壱郎」を販売中だ。※販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月1日(日)、販売店舗：全国の壱角家店舗（成田空港店、神宮球場店を除く）株式会社ガーデンが運営する「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。3度食べたらやめられない。」をコンセプトに、全国で100店舗以上を展開するラーメンチェーン。小麦の香り