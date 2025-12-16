【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 PP295 チェリム(ポジフォルム) (S) Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易のぬいぐるみおよびぬいぐるみマスコットが追加された。 セールでは、「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION」からミミッキュのMサイズのぬいぐるみや、「