ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１６日に放送され、メインキャスターを務める同局の安住紳一郎アナウンサーが忘れ物にまつわる仰天エピソードを明かす場面があった。番組内コーナー「経済ＢＩＺニュース」で電車、空港、商業施設で落とし物を一括検索できるサービスが始まったことを伝えた。そこで安住アナは「私ね一回タクシーの中で忘れ物をして…」と自らの体験を話し出した。