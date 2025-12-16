年末を迎える中、スマホの利用環境が大きく変わる。１８日から「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律（スマホ法）」が全面施行される。同法はスマホが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、セキュリティーの確保などを図り、特定ソフトウェアの競争環境の整備を行うために制定された。規制対象となる「特定ソフトウェア」は、スマホ利用に特に必要な、基本ソフト（モ